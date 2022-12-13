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Два детёныша кошачьего лемура родились в Ленинградском зоопарке

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Новорожденные уже начали есть взрослый прикорм. Работники по уходу за животными отмечают, что детёныши очень активные, здоровые и любопытные.

Стало известно, что у кошачьих лемуров родились детёныши! У самца кошачьих лемуров Алфея и самок Нимфы и Атреи родились два детеныша. Малыши появились на свет 17 апреля, а Атреи – 20 марта. Пол у крошек определять ещё рано. Об этом рассказали в телеграм-канале "Ленинградского зоопарка". 

Новорожденные уже начали есть взрослый прикорм. Работники по уходу за животными отмечают, что детёныши очень активные, здоровые и любопытные.

Лемуры – социальные животные, и все члены семейства очень дружелюбно отнеслись к пополнению. Алфей, Нимфа и Атрея стараются уделять крошкам как можно больше внимания, а другие члены группы помогают ухаживать за детёнышами и с удовольствием играют с ними.

Ранее в Ленобласти водителей предупредили об активности лосей. Лосята уходят от матерей и осваивают новые территории.

Видео: Telegram / Ленинградский зоопарк
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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