В Ленобласти водителей предупредили об активности лосей

Лосята уходят от матерей и осваивают новые территории.

В Ленобласти власти призвали водителей быть внимательными в связи с высокой активностью лосей. Детеныши уходят от матерей и осваивают новые территории. Животные часто выбегают на проезжую часть. Об этом сообщили в пресс-служба Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 47 региона.

В сезон миграции лосей количество аварий увеличивается. С наступлением тепла на дорогах становится больше автомобилистов, ведь многие едут на отдых в пригороды.

Просим водителей быть особенно внимательными при проезде лесистой местности в ночное/сумеречное время. Пресс-служба Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленобласти

За сбитого лося придется заплатить 80 тысяч рублей, за медведя — 60 тысяч, косулю — 40 тысяч, а кабана — 30 тысяч.

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