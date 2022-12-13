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В Ленобласти водителей предупредили об активности лосей
Сегодня, 14:36
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В Ленобласти водителей предупредили об активности лосей

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Лосята уходят от матерей и осваивают новые территории.

В Ленобласти власти призвали водителей быть внимательными в связи с высокой активностью лосей. Детеныши уходят от матерей и осваивают новые территории. Животные часто выбегают на проезжую часть. Об этом сообщили в  пресс-служба Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 47 региона.

В сезон миграции лосей количество аварий увеличивается. С наступлением тепла на дорогах становится больше автомобилистов, ведь многие едут на отдых в пригороды.

Просим водителей быть особенно внимательными при проезде лесистой местности в ночное/сумеречное время.

Пресс-служба Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленобласти

За сбитого лося придется заплатить 80 тысяч рублей, за медведя — 60 тысяч, косулю —  40 тысяч, а кабана —  30 тысяч.

Ранее на Piter.tv: Ленинградский зоопарк расскажет, как зверинец работал в годы блокады.

Фото: Pxhere

Теги: автомобилисты, дикие животные, ленобласть, лоси, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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