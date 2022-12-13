Ленинградский зоопарк расскажет, как зверинец работал в годы блокады

Для посетителей подготовили выставку детских рисунков, творческие мастер-классы и лекции.

В Ленинградском зоопарке подготовили программу, посвященную Дню Победы. Петербуржцам рассажут, как зверинец выживал в блокаду. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Вы сможете увидеть, как жили сотрудники зоопарка в самые сложные, страшные годы его существования. Узнаете, как люди и животные переносили тяготы войны, как вместе они выстояли и дождались праздника Победы. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Для посетителей подготовили выставку детских рисунков, творческие мастер-классы и лекции. Историческая экскурсия по территории зоопарка начнется в 13:00. Сбор группы будет у карты зоопарка напротив центрального входа.

Ранее на Piter.tv: петербуржцы 9 Мая услышат "Гудок Победы".

Фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк