Ленинградский зоопарк расскажет, как зверинец работал в годы блокады

В Ленинградском зоопарке подготовили программу, посвященную Дню Победы. Петербуржцам рассажут, как зверинец выживал в блокаду. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
Вы сможете увидеть, как жили сотрудники зоопарка в самые сложные, страшные годы его существования. Узнаете, как люди и животные переносили тяготы войны, как вместе они выстояли и дождались праздника Победы.
Пресс-служба Ленинградского зоопарка
Для посетителей подготовили выставку детских рисунков, творческие мастер-классы и лекции. Историческая экскурсия по территории зоопарка начнется в 13:00. Сбор группы будет у карты зоопарка напротив центрального входа.
Ранее на Piter.tv: петербуржцы 9 Мая услышат "Гудок Победы".
Фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк
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