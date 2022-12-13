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Петербуржцы 9 Мая услышат "Гудок Победы"
Сегодня, 11:21
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Петербуржцы 9 Мая услышат "Гудок Победы"

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Праздничная акция в память о героях Великой Отечественной войны состоится в полдень

В Петербурге 9 Мая прозвучит "Гудок Победы". Сигнал услышат на вокзалах города. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Праздничная акция в память о героях Великой Отечественной войны состоится в 12:00. В ней примут участие паровозы, поезда, электрички, которые будут в это время находиться в пути.

Традиция "Гудок Победы" появилась еще в 1945 году. За несколько минут до объявления о капитуляции Германии  вся страна услышала праздничный сигнал. Затем диктор Юрий Левитан сообщил о Победе.

Ранее на Piter.tv: ко Дню Победы на Дворцовой площади 9 мая состоится праздничный концерт.

Фото: Телеграм / СПб Главный

Теги: 9 мая, гудок победы, парад победы, ржд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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