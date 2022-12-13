Ко Дню Победы на Дворцовой площади 9 мая состоится праздничный концерт

Концертная программа будет объединена темой "Мужество. Память. Победа".

Ко Дню Победы на Дворцовой площади 9 мая в 14:00 состоится праздничный концерт. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по культуре.

Концертная программа будет объединена темой "Мужество. Память. Победа". Со сцены прозвучат истории о мужестве 28 панфиловцев и героев Брестской крепости, о рабочих заводов, неустанно трудившихся в кольце блокадного Ленинграда.

Песни о Великой Победе исполнят народные артисты России Александр Розенбаум, Дмитрий Певцов и Василий Герелло, заслуженный артист РФ Евгений Дятлов, Ансамбль песни и пляски Западного военного округа, хор ветеранов и другие артисты. В завершении праздничной программы на сцену выйдет певица Елена Ваенга.

В День Победы петербуржцы и гости города смогут бесплатно посетить Артиллерийский музей. Учреждение будет работать с 11:00 до 18:00.

Фото: Смольный (архив)