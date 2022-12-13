В День Победы петербуржцы смогут бесплатно посетить Артиллерийский музей

В музее хранится более 850 тыс. экспонатов.

В День Победы петербуржцы и гости города смогут бесплатно посетить Артиллерийский музей. Об этом сообщили в tg-канале "Правительство Санкт-Петербурга".

Учреждение будет работать с 11:00 до 18:00. Только на внешней экспозиции представлено более 200 образцов пушек, ракетных комплексов, самоходных артиллерийских установок и различные танки. Всего в музее хранится более 850 тыс. экспонатов. Некоторые из них датируются XV веком.

Кроме того, здесь можно найти пушку Петра Великого, "Катюшу", броневик, кольчугу русского воина.

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Фото: Телеграм / Правительство Санкт-Петербурга