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В День Победы петербуржцы смогут бесплатно посетить Артиллерийский музей
Сегодня, 14:34
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В День Победы петербуржцы смогут бесплатно посетить Артиллерийский музей

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В музее хранится более 850 тыс. экспонатов.

В День Победы петербуржцы и гости города смогут бесплатно посетить Артиллерийский музей.  Об этом сообщили в tg-канале "Правительство Санкт-Петербурга".

Учреждение будет работать с 11:00 до 18:00. Только на внешней экспозиции представлено более 200 образцов пушек, ракетных комплексов, самоходных артиллерийских установок и различные танки. Всего в музее хранится более 850 тыс. экспонатов. Некоторые из них датируются  XV веком. 

Кроме того, здесь можно найти пушку Петра Великого, "Катюшу", броневик, кольчугу русского воина.

Ранее на Piter.tv:  военная машина протаранила отбойник на КАД.

Фото: Телеграм / Правительство Санкт-Петербурга

Теги: 9 мая, день победы, куда сходить в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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