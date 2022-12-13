Военная машина протаранила отбойник на КАД

Транспорт занимает третью полосу.

На КАД Петербурга днём 4 мая в ДТП попала военная техника. Сегодня в центре должна состояться еще одна репетиция парада к 9 Мая, куда, очевидно, и направлялась техника.

По предварительной информации, авария произошла на 83-м км КАД, военный грузовик протаранил разделительный отбойник.

Транспорт занимает третью полосу. Подробности о пострадавших уточняются.

В ноябре 2022 года бронетранспортер (БТР) врезался в пассажирский автобус в Выборгском районе Санкт-Петербурга.

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