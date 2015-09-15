Момент столкновения автобуса и БТР в Петербурге попал на видео

Судя по кадрам, на перекрёсток выехал автомобиль ВАИ с мигалками, после которого должна была проехать военная колонна.

Бронетранспортер (БТР) врезался в пассажирский автобус в Выборгском районе Санкт-Петербурга. В соцсетях опубликовали видео с момент аварии, который попал на запись видеорегистратора.

Судя по кадрам, на перекрёсток выехал автомобиль ВАИ с мигалками, после которого должна была проехать военная колонна. Несмотря на это, водитель автобуса поехал прямо и в этот момент в него въехал уже поворачивающий БТР.

По данным перевозчика, пассажиры и водитель не пострадали.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП