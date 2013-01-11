Натовская техника будет восстановления и войдет в трофейную коллекцию.

На территории Донецкой Народной Республике сахалинские военнослужащие захватили технику Вооруженных сил Украины включая поставки иностранного производства. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве уточнили, что задача выполнена бойцами 39-й гвардейской мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса в ходе проведения специальной военной операции. Известно, что

Захватили бронетехнику, состоявшую на вооружении подразделений ВСУ. Среди трофеев - американский бронетранспортер MaxxPro, французский БТР Renault и бронированная машина "Козак". пресс-служба Минобороны России

Уточняется, что западные MaxxPro и "Козак" были выведены из строя в результате подрыва на минах, которые ранее представители Дальнего Востока разместили на путях вероятного продвижения армии противника. Третий захваченный бронированный транспортер, Renault французского изготовления, поразил и сделал непригодным для дальнейшего использования беспилотник. Далее эвакуационная группа вывезла поврежденные боевые машины с поля боя в условиях повышенного риска, так как киевский режим активно использовал минно-взрывные устройства для срыва задачи ВС РФ. Однако благодаря слаженным действиям и тщательной разведке сахалинскому подразделению удалось безопасно вывезти натовскую технику. Далее она будет восстановлена в ремонтной мастерской, после чего пополнит собой коллекцию трофейного иностранного вооружения.

Пентагон вместе с DOGE отменил нерациональные расходы на $800 млн.

Фото и видео: Минобороны России