Пентагон вместе с DOGE отменил нерациональные расходы на $800 млн

Пит Хегсет рассказал о нецелевом расходовании денег налогоплательщиков при прошлой администрации США.

Американское министерство по обороне совместно с профильным ведомством по повышению эффективности работы правительства (DOGE) смогло обнаружить и сократить нерациональные государственные расходы на общую сумму около 800 миллионов долларов. Соответствующее заявление в видеообращении сделал шеф Пентагона Пит Хегсет. Он пояснил, что сегодня подписал меморандум об аннулировании контрактов и грантов на сумму в 580 миллионов долларов, которые не подходили приоритетам действующей администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе. Экcперт добавил, что указанные расходы не являлись хорошим использованием средств, поступаемых от местных налогоплательщиков.

В течение первых нескольких недель сокращено в общей сложности $800 млн бесполезных расходов в рамках того, как министерство обороны совместно с DOGE стремится обеспечить наших бойцов всем необходимым, пресекая растраты, махинации и злоупотребления с бюджетными средствами. Пит Хегсет, глава Минобороны США

Глава Пентагона оценил возможность Украины вернуться к границам 2014 года.

Фото и видео: YouTube / Defense Now