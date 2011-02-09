В Петербурге БТР врезался в пассажирский автобус

На месте работают сотрудники ГАИ и ВАИ, на месте аварии собралась пробка.

Бронетранспортер (БТР) врезался в пассажирский автобус в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП".

Инцидент произошел днём 23 ноября на пересечении Песочного и Выборгского шоссе. Судя по видео, автобус поворачивал направо на перекрестке, когда в в него въехал БТР. У автобуса повреждена кузовная деталь. У военной машины повреждений нет.

На месте работают сотрудники ГАИ и ВАИ, на месте аварии собралась пробка. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП (Юра Камнев)

Видео: Telegram / Мегаполис