В Петербурге БТР врезался в пассажирский автобус

Бронетранспортер (БТР) врезался в пассажирский автобус в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП".
Инцидент произошел днём 23 ноября на пересечении Песочного и Выборгского шоссе. Судя по видео, автобус поворачивал направо на перекрестке, когда в в него въехал БТР. У автобуса повреждена кузовная деталь. У военной машины повреждений нет.
На месте работают сотрудники ГАИ и ВАИ, на месте аварии собралась пробка. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП (Юра Камнев)
Видео: Telegram / Мегаполис
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