На Приморском шоссе автобус с тремя людьми съехал в кювет и перевернулся

Военные автоинспекторы первыми прибыли к месту ДТП.

Помощь водителю и пассажирам опрокинувшегося автобуса в Ленинградской области оказал экипаж военной автомобильной инспекции Северо-Западного округа Росгвардии.

Военные автоинспекторы первыми прибыли к месту ДТП, в котором следовавший в Сосновый Бор автобус с тремя людьми съехал в кювет и перевернулся на 15-м километре Приморского шоссе.

Росгвардейцы перекрыли место ДТП и организовали безопасное движение до прибытия сотрудников ГАИ. В результате аварии несколько человек отделались легкими ушибами.

Также организована проверка по факту массового ДТП на трассе А-118 в Ленобласти.

Фото: Telegram/ Росгвардия. Северо-Западный округ