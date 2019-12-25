Съезд с внутреннего кольца КАД на Приморское шоссе перекроют на два дня

Ограничения будут действовать с 23 по 25 октября.

В Петербурге полностью перекроют съезд с Кольцевой дороги на Приморское шоссе. Об этом предупредили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Отмечается, что на 0-м километре КАД в период с 23 по 25 октября будет недоступен съезд с внутреннего кольца КАД на Приморское шоссе. Автомобилистам нельзя будет проехать в направлении станций метро "Беговая", "Черная речка" и "Старая Деревня".

В ФКУ Упрдор "Северо-Запад" уточнили, что такие меры необходимы для проведения работ по устройству ростверка свайного фундамента шумозащитного экрана. Во избежание дорожных заторов работы с полным перекрытием движения по съезду будут производиться в ночное время суток, с 22:00 до 06:00.

Водителям нужно учитывать эту информацию при планировании маршрутов следования. Движение по другим съездам транспортной развязки будет осуществляться в штатном режиме.

Ранее мы сообщали, что с 12 по 16 октября на развязке с Красносельским шоссе полностью перекрывали четыре съезда.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"