На КАД Петербурга пять дней будут закрыты сразу пять съездов

Причина — устранение колейности дорожного покрытия на участке с 84-го по 86-й километр внутреннего кольца КАД.

С 12 по 16 октября автомобилистов на Кольцевой автодороге ждут серьезные ограничения. На развязке с Красносельским шоссе полностью перекроют четыре съезда, боковой проезд и первую полосу основного хода, еще один съезд закроют на пересечении с Волхонским шоссе. Об этом сообщает "Петербург2".

Причина — устранение колейности дорожного покрытия на участке с 84-го по 86-й километр внутреннего кольца КАД. Как пояснили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад", работы будут идти круглосуточно в две смены. На время ремонта водителям придется сбросить скорость до 50 км/ч. Движение по выделенному боковому проезду остановят полностью, а на основном ходу закроют первую полосу.

Какие именно съезды закроют

На развязке с Красносельским шоссе одновременно перекроют четыре направления: с внутреннего кольца КАД на Красносельское шоссе в сторону Стрельны и в сторону деревни Пески, а также обратные выезды — из Стрельны и из Песков на внутреннее кольцо. Еще один съезд закроют на развязке с Волхонским шоссе: с него нельзя будет попасть на внутреннее кольцо КАД.

По словам начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Ильи Пузыревского, ремонт рассчитан на пять дней. На участке установят временные знаки, водоналивные барьеры и защитные ограждения, а для безопасности водителей добавят сигнальные фонари. Информацию об ограничениях выведут на электронные табло системы управления дорожным движением КАД.

В дорожном ведомстве предупреждают: из-за погоды сроки ремонта могут сдвинуться. Тем, кто регулярно пользуется развязками с Красносельским и Волхонским шоссе, стоит заранее продумывать маршрут.

Фото: Piter.tv