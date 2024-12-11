  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Организована проверка по факту массового ДТП на трассе А-118 в Ленобласти
Сегодня, 12:05
117
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Организована проверка по факту массового ДТП на трассе А-118 в Ленобласти

0 0

Произошло несколько ДТП с участием более 10 автомобилей. 

Прокуратурой Ломоносовского района Ленобласти организована проверка по факту массового ДТП утром 15 января.

Установлено, что около восьми часов утра 15 января на участке трассы А-118 на 88-90 км внутреннего кольца КАД Ломоносовского района Ленинградской области произошло несколько ДТП с участием более 10 автомобилей. 

Прокурор Ломоносовского района Сергей Филичев координирует деятельность правоохранительных органов и иных служб.

Также на КАД перед Кронштадтом столкнулись девять автомобилей.

Фото: прокуратура ЛО

Теги: массовая авария
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии