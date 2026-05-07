В Приангарье участник ДТП во избежание ответственности притворялся иностранцем

Мужчина позже на русском языке смог рассказать об алкогольных напитках, которые он употреблял.

Житель Иркутской области, ставший участником массового ДТП, притворялся иностранцем и разговаривал с сотрудниками правоохранительных органов на выдуманном им языке для того, чтобы избежать ответственности за езду пьяным за рулем. Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы МВД по российскому региону. Согласно предварительным данным, в Приангарье 70-летний водитель за рулем ВАЗ 21063, при повороте налево не уступил дорогу иномарке Toyota Camry под управлением 44-летнего шофера. Машины столкнулись с еще двумя транспортными средствами, припаркованными поблизости места аварии. В результате инцидента за медицинской помощью обратились два пассажира автомобилей Camry и "Жигули".

Прибывшие на место ДТП полицейские заметили, что водитель иномарки ведет себя агрессивно и у него имеются признаки опьянения. Кроме того, на задаваемые ему вопросы по факту произошедшей дорожной аварии автомобилист стал разговаривать на непонятном языке, который, как оказалось после, он придумал сам. пресс-служба ГИБДД по региону

В ходе освидетельствования норма этилового спирта в выдыхаемом воздухе у водителя автомобиля иностранного производства была превышена в шесть раз. Ранее этот человек уже был лишен права управления транспортными средствами. В его отношении сейчас составлен административный материал за езду в нетрезвом виде. Против водителя, находившегося за рулем отечественного автомобиля, полицией составлены административные материалы за невыполнение требований уступить дорогу и за поворот в запрещенном месте.

Из-за ограничений интернета водителям советуют брать с собой бумажный вариант ОСАГО.

Фото и видео: МВД по Иркутской области