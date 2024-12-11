На КАД перед Кронштадтом столкнулись девять автомобилей

Движение затруднено.

В среду, 15 января 2025 года, на внешнем кольце КАД КЗС 136-137 км с 7:23 до 7:55 произошло три ДТП. Участники ДТП – девять автомобилей – находятся в левой, правой, и средней полосе по ходу движения. Движение затруднено. Об этом рассказала Дирекция Комплекса защитных сооружений (КЗС).

На место происшествия вызваны экстренные службы.

Дирекция КЗС призывает водителей рассчитывать маршрут с учетом сложившейся обстановки. На данный момент пробка растянулась почти на 2 км.

Ранее трое пострадали в ДТП на Набережной Смоленки.

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Фото: Яндекс. Карты