Детеныш двупалых ленивцев родился в Ленинградском зоопарке

Первые 5 недель детеныш висит на животе матери, и она почти не двигается. В возрасте 2,5 месяца он начинает поедать листья. В 9 месяцев он переходит на соседнюю ветку.

В Ленинградском зоопарке произошло пополнение в семействе двупалых ленивцев Ирвина и Сони. Как сообщает пресс-служба зверинца, новорождённый детеныш в настоящее время питается материнским молоком, но уже пробует взрослую пищу: салат, вареную картошку и яблоко. Определить его пол пока сложно, так как большую часть времени он проводит на матери.

Двупалые ленивцы обитают в тропических лесах севера Южной Америки. Их длина составляет 53-73 см, а масса - 4-8 кг. Окрас варьируется от серо-коричневого до бежевого. Они ведут строго древесный образ жизни.

Беременность у самок длится 6 месяцев. При родах самка повисает на передних лапах, и хорошо развитый, зрячий новорожденный, цепляясь когтями за шерсть, сам добирается до соска. Первые 5 недель детеныш висит на животе матери, и она почти не двигается. В возрасте 2,5 месяца он начинает поедать листья. В 9 месяцев он переходит на соседнюю ветку. В неволе двупалые ленивцы доживают до 40 лет, в природе их средняя продолжительность жизни составляет 20 лет.

Ранее мы сообщили о том, что мангусты из Ленинградского зоопарка начали "работать" на улице.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка