Мангусты из Ленинградского зоопарка начали "работать" на улице

Отдыхать эти животные тоже не забывают: в хорошую погоду они ложатся на полочки и наслаждаются свежим воздухом.

В апреле питомцы Ленинградского зоопарка стали чаще выходить гулять в летние вольеры. Полосатые мангусты тоже начали периодически выбегать на улицу, сообщили в пресс-службе учреждения.

Мангусты почти всегда "за работой" – они любят копать, и именно поэтому даже новые декорации кажутся практически сразу разрушенными. Отдыхать эти животные тоже не забывают: в хорошую погоду они ложатся на полочки и наслаждаются свежим воздухом.

Отмечается, что полосатые мангусты в зоопарке живут одной большой группой, а в природе им приходится отличать "своих" от "чужих".

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленинградском зоопарке показали видео с завораживающей медузой аурелией.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка