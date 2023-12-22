В Ленинградском зоопарке показали видео с завораживающей медузой аурелией

Это видео предлагается использовать для расслабления, поскольку оно позволяет рассмотреть все детали тела медузы и узнать о её особенностях.

Ленинградский зоопарк опубликовал расслабляющее видео из своих аквариумов, рекомендуя петербуржцам наблюдать за медузами перед сном. Теперь для этого не обязательно идти в зоопарк - можно просто включить это видео.

В зоопарке отмечают, что медуза аурелия является одним из самых завораживающих животных в их аквариуме. Это видео предлагается использовать для расслабления, поскольку оно позволяет рассмотреть все детали тела медузы и узнать о её особенностях. Важно отметить, что в аквариуме медузы могут парализовать только мелкий планктон, а их "щупальца" на самом деле являются ротовыми лопастями.

Сотрудники зоопарка советуют использовать это видео для моментов релаксации и доступа к удивительному миру природы, который так близок, но в то же время далёк от нас.

Ранее в Ленинградском зоопарке показали, как обедает даман Сеня.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка