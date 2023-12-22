  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:52
165
lizapoluda Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Ленинградском зоопарке показали, как обедает даман Сеня

0 0

Главная особенность этих зверьков – их лапки с уникальными свойствами прилипания.

Сотрудники Ленинградского зоопарка поделились информацией о дамане по кличке Сеня. Как рассказали в пресс-службе зверинца, это животное по внешнему виду напоминает крупного хомяка. Главная особенность этих зверьков – их лапки с уникальными свойствами прилипания.

Так, лапки даманов имеют голые подошвы, а железы, расположенные на них, вырабатывают липкий секрет. Это позволяет им использовать лапы в качестве присосок и бегать по отвесным скалам и стволам деревьев.

Сеню можно увидеть в павильоне "Приматы". Он способен сидеть неподвижно настолько долго, что многие посетители начинают сомневаться в том, что этот зверёк настоящий.

 Ранее петербуржцам рассказали, чем питаются сурикаты из Ленинградского зоопарка.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка

Теги: ленинградский зоопарк, санкт-петербург
Категории: Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии