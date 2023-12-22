Петербуржцам рассказали, чем питаются сурикаты из Ленинградского зоопарка

Идеальным лакомством для этих животных являются творог, сверчки, личинки зофобаса и перепелиные яйца.

Жителям Петербурга в пресс-службе Ленинградского зоопарка 7 апреля рассказали, как питаются сурикаты.

Идеальным лакомством для этих животных являются творог, сверчки, личинки зофобаса и перепелиные яйца.

Полюбуйтесь, с каким удовольствием сурикаты чавкают прямо на камеру. Всегда приятно наблюдать, что питомцам нравится то, что для них делают киперы. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Напомним, сурикаты относятся к семейству мангустовых и обитают в районах саванн и открытых равнин. Млекопитающие роют норы глубиной до 1,5 метра и могут жить в них вместе с другими животными.

Ранее в Ленинградском зоопарке показали невозмутимого суриката.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка