Жителям Петербурга показали невозмутимого суриката из Ленинградского зоопарка

Сотрудники Ленинградского зоопарка показали петербуржцам семейство сурикатов. Видео разместили в пресс-службе учреждения 13 февраля.
Судя по кадрам, один из сурикатов невозмутим: он стоит на месте и смотрит вперед. В этот момент его сородичи играют друг с другом.
На самом деле, наши сурикаты так играют. Это задорное семейство редко сидит без дела, поэтому за ними очень интересно наблюдать.
Пресс-служба Ленинградского зоопарка
Сурикаты относятся к семейству мангустовых и обитают в районах саванн и открытых равнин. Млекопитающие роют норы глубиной до 1,5 метра и могут жить в них вместе с другими животными.
Ранее мы рассказывали о том, что Ленинградский зоопарк показал радующихся зиме японских макак.
Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все