Жителям Петербурга показали невозмутимого суриката из Ленинградского зоопарка

Сурикаты относятся к семейству мангустовых и обитают в районах саванн и открытых равнин.

Сотрудники Ленинградского зоопарка показали петербуржцам семейство сурикатов. Видео разместили в пресс-службе учреждения 13 февраля.

Судя по кадрам, один из сурикатов невозмутим: он стоит на месте и смотрит вперед. В этот момент его сородичи играют друг с другом.

На самом деле, наши сурикаты так играют. Это задорное семейство редко сидит без дела, поэтому за ними очень интересно наблюдать. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Сурикаты относятся к семейству мангустовых и обитают в районах саванн и открытых равнин. Млекопитающие роют норы глубиной до 1,5 метра и могут жить в них вместе с другими животными.

Ранее мы рассказывали о том, что Ленинградский зоопарк показал радующихся зиме японских макак.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка