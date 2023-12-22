Ленинградский зоопарк показал радующихся зиме японских макак

Согласно поверью, первая японская макака случайно попала в горячий источник во время поиска пищи, упала в воду и наслаждалась теплом.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка рассказали о легенде, связанной с японскими макак. Она возникла из-за того, что эти животные в дикой природе используют горячие источники для согревания.

Согласно поверью, первая японская макака случайно попала в горячий источник во время поиска пищи, упала в воду и наслаждалась теплом. Увидев это, другие макаки последовали ее примеру и начали использовать горячие источники для своего комфорта.

Кроме того, зверинец поделился фотографиями семейства японских макак, которые проживают на территории зоопарка.

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Фото: Ленинградский зоопарк