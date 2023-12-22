Как охотится манул Шу из Ленинградского зоопарка

Манул незаметно сидит в засаде, высматривает "добычу" и в нужный момент выпрыгивает на нее.

Манул Шу из Ленинградского зоопарка показал свои навыки охотника. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения 10 февраля.

Взгляд Шу доказывает, что он уже совсем не маленький котенок. Манул незаметно сидит в засаде, высматривает "добычу" и в нужный момент выпрыгивает на нее.

Напомним, Шу появился на свет 24 мая 2023 года у самца Свэна и самки Намики. Имя манула связано с тем, что в первые месяцы жизни он забавно шипел на людей. А еще, потому что так называется сладкая булочка с кремовой начинкой. Сотрудники зоопарка отмечают, что Шу – любимец посетителей.

Казалось, что капибар по популярности вряд ли кто-то обгонит. Но манул Шу все же смог стать главной звездой наших социальных сетей. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

В октябре манул Шу переехал в новый вольер. В нем установили больше укрытий, игровых элементов и новое освещение.

Видео: Telegram / Ленинградский зоопарк