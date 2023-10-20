В Ленинградском зоопарке манулу Шу поставили новый вольер

Зоопарк приглашает всех любителей животных посетить новый вольер для манула Шу и увидеть, как он активно играет и развлекается в своём новом доме.

В Ленинградском зоопарке поставили новый вольер для котенка манула Шу. Об этом рассказали в социальных сетях Ленинградского зоопарка.

В новом вольере есть больше укрытий и игровых элементов, чтобы Шу мог проявить свою бойкость и энергичность. Кроме того, в вольере установили специальную систему освещения, которая поможет манулу поддерживать свой биологический ритм и здоровье.

Сотрудники зоопарка надеются, что новый вольер поможет Шу адаптироваться к жизни в зоопарке и стать настоящей звездой среди манулов.

Ранее сообщалось, что тигр Зевс из Ленинградского зоопарк вырос до 85 кг.

Видео: Ленинградский зоопарк