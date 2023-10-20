В Ленинградском зоопарке манулу Шу поставили новый вольер

В Ленинградском зоопарке поставили новый вольер для котенка манула Шу. Об этом рассказали в социальных сетях Ленинградского зоопарка.
В новом вольере есть больше укрытий и игровых элементов, чтобы Шу мог проявить свою бойкость и энергичность. Кроме того, в вольере установили специальную систему освещения, которая поможет манулу поддерживать свой биологический ритм и здоровье.
Сотрудники зоопарка надеются, что новый вольер поможет Шу адаптироваться к жизни в зоопарке и стать настоящей звездой среди манулов.
Ранее сообщалось, что тигр Зевс из Ленинградского зоопарк вырос до 85 кг.
Видео: Ленинградский зоопарк
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