Тигр Зевс из Ленинградского зоопарк вырос до 85 кг

В Ленинградском зоопарке растет тигр Зевс. Каждую неделю ему приносят новые игрушки для растерзания.

Удивительная трансформация игрушек происходит в Ленинградском зоопарке, где живет тигренок Зевс. Об этом расскзали в социальных сетях Ленинградского зоопарка.

Как только новые игрушки попадают в вольер, Зевс не теряет времени и начинает их исследовать. Однако, всего за несколько секунд игрушки превращаются в кусочки с дырками из-за мощных зубов и когтей маленького хищника.

Каждую неделю работники зоопарка выдают Зевсу новую порцию пластиковых "жертв", чтобы удовлетворить его игровые потребности. Годовалый тигренок уже достиг веса около 85 кг и продолжает расти и развиваться, играя и кушая в зоопарке.

Ранее сообщалось, что Ленинградский зоопарк рассказал об обеденном рационе крокодила Тотоши.

Фото: Ленинградский зоопарк