Ленинградский зоопарк рассказал об обеденном рационе крокодила Тотоши

В Ленинградском зоопарке засняли на видео процесс кормления крокодила Тотоши. Видео, на котором запечетлён обед рептилии, выложили в соцсетях учреждения.
Сотрудники зоопарка рассказали, что у крокодилов крайне медленный метаболизм, поэтому эти животные обедают только один раз в неделю. Тотоше достаётся примерно 1,5 кг мяса или рыбы за один приём пищи, при этом его соседки − красноухие черепахи − пытаются вырвать еду прямо из пасти хищника.
Бесцеремонные пресмыкающиеся получают свой отдельный корм, но всё равно нападают на добычу крокодила ради дополнительной порции. В конце концов, Тотоше удаётся отвоевать своё право на обед.
Ранее мы сообщили о том, что в Ленинградском зоопарке родился самец альпаки Брауни.
Видео: Ленинградский зоопарк
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