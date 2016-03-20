Ленинградский зоопарк рассказал об обеденном рационе крокодила Тотоши

На трапезу хищника покушаются его соседки − красноухие черепахи.

В Ленинградском зоопарке засняли на видео процесс кормления крокодила Тотоши. Видео, на котором запечетлён обед рептилии, выложили в соцсетях учреждения.

Сотрудники зоопарка рассказали, что у крокодилов крайне медленный метаболизм, поэтому эти животные обедают только один раз в неделю. Тотоше достаётся примерно 1,5 кг мяса или рыбы за один приём пищи, при этом его соседки − красноухие черепахи − пытаются вырвать еду прямо из пасти хищника.

Бесцеремонные пресмыкающиеся получают свой отдельный корм, но всё равно нападают на добычу крокодила ради дополнительной порции. В конце концов, Тотоше удаётся отвоевать своё право на обед.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленинградском зоопарке родился самец альпаки Брауни.

Видео: Ленинградский зоопарк