В Ленинградском зоопарке родился самец альпаки Брауни

9 августа у самца Брецеля и самки Гренки появился на свет детёныш. Позже работники зоопарка определили, что это мальчик, и дали ему имя – Брауни.

В Ленинградском зоопарке появился новый обитатель - самец альпаки по имени Брауни. Малыш родился 9 августа от пары Брецеля и Гренки, и стал первым ребенком для самки. Шерстка маленького Брауни черного цвета, поэтому работники зоопарка решили дать ему имя, которое напоминает о вкуснейших шоколадных пирожных. Об этом рассказали в социальных сетях Ленинградского зоопарка.

Однако, несмотря на радость от рождения нового обитателя, у Гренки не было возможности выкармливать малыша самостоятельно. Сотрудники зоопарка вынуждены были искусственно выкармливать Брауни и спасать ему жизнь. Сейчас двухмесячный детеныш полностью здоров и очень активен.

Посетители зоопарка могут прийти в гости и увидеть этого пушистого чуда среди яркой осенней листвы. Альпаки в Ленинградском зоопарке получают "хлебобулочные" имена, так что Брауни присоединился к паре Кекс и Сушка.

Ранее сообщалось, что в Ленинградском зоопарке показали, как Хаарчаана играет в мяч.

Видео: Ленинградский зоопарк