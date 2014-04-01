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В Ленинградском зоопарке показали, как Хаарчаане играет в мяч

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Хаарчаане не всегда требуется кипер, чтобы поиграть в мяч. Северная медведица прекрасно умеет кидать игрушки самостоятельно.

В Ленинградском зоопарке произошло удивительное событие: северная медведица по имени Хаарчаане показала свой талант в игре в мяч. На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как Снежок ловко кидает мячик и ловит его в воде, плескаясь и радуясь. Об этом рассказали в социальных сетях Ленинградского зоопарка.

Как выяснилось, Хаарчаане умеет играть в мяч уже несколько лет, и ее любимая игрушка – большой красный мячик. Кипер ей не нужен, она справляется самостоятельно и с большим удовольствием.

Ранее сообщалось, что Шарик из Ленинградского зоопарка кушает тыкву.

Видео: Ленинградский зоопарк

Теги: белый медведь, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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