Шарик из Ленинградского зоопарка кушает тыкву

Шарик наслаждается осенними лакомствами. Поедание тыквы показали в социальных сетях Ленинградского зоопарка.
Броненосец получает новый прикорм – тыкву. Вкусный оранжевый овощ измельчают на тёрке и добавляют в мешанку из насекомых, фарша и других ингредиентов. Но это не все – сотрудники зоопарка создали для Шарика оригинальную игрушку из тыквы с вкусной начинкой внутри. Красавчик успешно поборол головоломку и насладился вкусом осеннего лакомства.
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Фото: Ленинградский зоопарк
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