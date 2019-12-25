Шарик из Ленинградского зоопарка кушает тыкву

Осенью любимец публики Шарик получает тыквенный прикорм.

Шарик наслаждается осенними лакомствами. Поедание тыквы показали в социальных сетях Ленинградского зоопарка.

Броненосец получает новый прикорм – тыкву. Вкусный оранжевый овощ измельчают на тёрке и добавляют в мешанку из насекомых, фарша и других ингредиентов. Но это не все – сотрудники зоопарка создали для Шарика оригинальную игрушку из тыквы с вкусной начинкой внутри. Красавчик успешно поборол головоломку и насладился вкусом осеннего лакомства.

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Фото: Ленинградский зоопарк