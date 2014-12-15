Уютный домик для сервала: как Тед стал его хозяином

В Ленинградском зоопарк киперы порадовали сервала Теда.

Киперы порадовали сервала в зоопарке уютным домиком из ткани. Тед, красивый и изящный кот, сразу же привязался к новому убежищу и заявил о праве собственности. Об этом сообщили в социальных сетях сотрудники Ленинградского зоопарка.

Он убедительно демонстрирует свою принадлежность, потирая мордочку и подбородок об ткань. Теперь этот уютный домик - любимое место отдыха роскошного сервала. Киперы рады, что могут обеспечить комфорт и уют своим питомцам, а Тед благодарен за новое спальное место.

Ранее сообщалось, что в Ленинградском зоопарке открыли "Тропический дом".

Видео: Ленинградский зоопарк