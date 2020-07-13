В Ленинградском зоопарке открыли "Тропический дом"

С 7 октября петербуржцы и гости города могут посетить "Тропический дом" в Ленинградском зоопарке.

Павильон "Тропический дом" с 7 октября открыт для всех посетителей. Каждый желающий может ощутить себя настоящим исследователем тропиков и познакомиться с животными, обитающими в этом удивительном мире. Об этом пишут в социальных сетях Ленинградского зоопарка.

Однако, перед открытием павильона, специалисты зоопарка провели необходимую подготовку. В частности, были вырезаны сухие и тяжелые ветви, которые могли навредить посетителям и животным. Но вместо того, чтобы выбросить их, специалисты использовали их для создания декораций в вольерах различных животных.

Павильон "Тропический дом" работает с 10:00 до 18:45.

Ранее сообщалось, что тигрица Виола отметила свой третий день рождения в Ленинградском зоопарке.

Видео: Ленинградский зоопарк