Тигрица Виола отметила свой третий день рождения в Ленинградском зоопарке

В Ленинградском зоопарке тигрицу Виолу поздравили с днем рождения подарками и пожеланиями.

Четверг, 5 октября, стал особенным днем для молодой кошки, которую поздравили заботливые сотрудники Ленинградского зоопарка. Об этом рассказали в социальных сетях зверинца.

Вольер именинницы был украшен, а Виоле вручили самые лучшие подарки: новые игрушки и сочный кусок мяса. Но главным сюрпризом стала пиньята, которую специально изготовили для тигрицы.

Виола не только насладилась своим праздником, но и изучила обстановку, обнюхав и проверив все вокруг. Сотрудники зоопарка поздравили тигрицу с днем рождения и пожелали ей здоровья и долгой жизни в зоопарке.

Ранее сообщалось, что в Ленинградском зоопарке харзы Сильвер и Катрина пробуют рябину и борются с тыквой.

Видео: Ленинградский зоопарк