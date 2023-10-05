В Ленинградском зоопарке харзы Сильвер и Катрина пробуют рябину и борются с тыквой

Харзы Сильвер и Катрина радуются наступившему октябрю.

Харзы Сильвер и Катрина, два энергичных хищника, радуются наступившему октябрю и всем красочным дарам, которые он принес. В частности, они нашли нового противника в поединке - тыкву. Об этом рассказали сотрудники Ленинградского зоопарка в социальных сетях.

Харзы Сильвер и Катрина с удовольствием бросились на атаку тыквы своими когтистыми лапами. И, конечно же, тыква потерпела поражение.

Однако, не только тыква стала объектом их внимания. Харзы Сильвер и Катрина также исследуют другие осенние дары, в том числе рябину и даже пробуют на вкус эти ягоды.

Ранее сообщалось, что Ленинградский зоопарк приглашает петербуржцев на День защиты животных.

Видео: Ленинградский зоопарк

