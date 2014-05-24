Ленинградский зоопарк приглашает петербуржцев на День защиты животных

В зоопарке расскажут о редких животных, которые подвергнуты исчезновению.

В воскресенье, 8 октября, в Ленинградском зоопарке пройдет День защиты животных. Мероприятие будет посвящено редким и исчезающим видам животных. Об этом сообщили в социальных сетях Ленинградского зоопарка.

Сотрудники зоопарка расскажут посетителям о том, какие виды находятся в уязвимом положении и как можно помочь их спасению.

Поучаствовать в тематическом дне можно абсолютно бесплатно, заплатить нужно будет только за билет.

Ранее сообщалось, что питомцы Ленинградского зоопарка получили более 1 тонны овощей и желудей.

Фото: Ленинградский зоопарк

