В Петербурге представили концепцию нового зоопарка с монорельсом, океанариумом и пятью природными зонами

Открыть новый зоопарк на Камышовой улице рассчитывают не раньше 2030 года.

В Петербурге представили архитектурно-градостроительную концепцию нового зоопарка, который планируют построить в Приморском районе. Проект разработал Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства (НИИ ПГ). Концепцию презентовали на ПМЭФ-2026, где также было подписано соглашение о намерениях по реализации проекта.

Новый зоопарк станет дополнением к действующему Ленинградскому зоопарку и займет территорию площадью 85,6 гектара. По замыслу авторов, это будет не только место для содержания животных, но и крупный общественно-рекреационный комплекс с образовательной и туристической инфраструктурой.

Основой проекта стал биомный принцип. Территорию предлагают разделить на пять тематических природных зон, каждая из которых будет воссоздавать климат и ландшафт разных уголков мира. Для каждого биома предусмотрены собственные водоемы, растительность и экспозиции животных, максимально приближенные к их естественной среде обитания.

Одной из главных особенностей будущего комплекса станет кольцевая линия монорельса. Она соединит все тематические зоны и позволит посетителям, в том числе маломобильным, комфортно перемещаться по территории. При этом маршрут спроектирован таким образом, чтобы наблюдать за животными можно было с разных точек, не нарушая их привычную среду.

Помимо вольеров и павильонов, концепция включает строительство океанариума, павильона "Айсберг", веревочного парка, этнопарка народов Севера, выставочных пространств и зон отдыха. В одном из общественных пространств планируют установить масштабный макет ледокола, который станет символом освоения Арктики.

Следующим этапом станет подготовка градостроительной документации, проведение инженерных изысканий, разработка проектной документации и прохождение государственной экспертизы.

По информации портала 78.ru, открыть новый зоопарк на Камышовой улице рассчитывают не раньше 2030 года. Предварительная стоимость проекта оценивается примерно в 40 млрд рублей.

Эскизы: Авторский коллектив НИИ ПГ: Спирин П. П., Мареев Д. А., Винокуров М. Г., Соколов Е.А., Друзина О. А., Морозов Д. В., Журавский Е.М., Сорокин В.Д., Миронова Е. А., Доронина М. В., Грачева А. А., Цветкова Т. С.