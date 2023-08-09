Пол детёныша уже известен – это мальчик.

В Ленинградском зоопарке родился детёныш манулов. У самца Свэна и самки Намики 24 мая на свет появился первенец. Об этом рассказали сотрудники зоопарка.

Это настоящая победа для отдела хищных млекопитающих, ведь разведение манулов – очень непростая задача. Последний раз эти кошачьи Ленинградского зоопарка размножались в 2007 году. сотрудники зоопарка

Пол детёныша уже известен – это мальчик. Сотрудники рассказывают, что малыш боевой и очень смешно шипит на людей. Именно поэтому ему дали имя Шу. А ещё, потому что так называется сладкая булочка с кремовой начинкой.

Кроха растет активным и здоровым. Его вес сейчас 1,094 кг. Котенок много играет с мамой и уже пробует взрослую пищу. Намика очень оберегает детеныша, никого к нему не подпускает и учит котенка с младых когтей вести себя гордо и независимо, как истинный манул. сотрудники зоопарка

Ранее в Ленинградском зоопарке поблагодарили всех неравнодушных за подарки тигренку Зевсу.

Фото и видео: Ленинградский зоопарк