В Ленинградском зоопарке родился детёныш манулов. У самца Свэна и самки Намики 24 мая на свет появился первенец. Об этом рассказали сотрудники зоопарка.
Это настоящая победа для отдела хищных млекопитающих, ведь разведение манулов – очень непростая задача. Последний раз эти кошачьи Ленинградского зоопарка размножались в 2007 году.
сотрудники зоопарка
Пол детёныша уже известен – это мальчик. Сотрудники рассказывают, что малыш боевой и очень смешно шипит на людей. Именно поэтому ему дали имя Шу. А ещё, потому что так называется сладкая булочка с кремовой начинкой.
Кроха растет активным и здоровым. Его вес сейчас 1,094 кг. Котенок много играет с мамой и уже пробует взрослую пищу. Намика очень оберегает детеныша, никого к нему не подпускает и учит котенка с младых когтей вести себя гордо и независимо, как истинный манул.
сотрудники зоопарка
Ранее в Ленинградском зоопарке поблагодарили всех неравнодушных за подарки тигренку Зевсу.
Фото и видео: Ленинградский зоопарк
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