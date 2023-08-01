В Ленинградском зоопарке поблагодарили всех неравнодушных за подарки тигренку Зевсу

Сотрудники Ленинградского зоопарка от всей души благодарят всех участников сбора средств, которые помогли организовать веселое празднование для тигренка Зевса.

Благодаря щедрости и поддержке добрых сердец, сотрудники зоопарка смогли приобрести для Зевса множество новых игрушек. Среди них – бочки, мячи, большая емкость для воды и дорожные конусы, которые без сомнения придутся по вкусу этому маленькому хищнику. Об этом рассказали в Ленинградском зоопарке.

Чтобы Зевсу было еще веселее и интереснее, были заказаны специальные игрушки для крупных животных, такие как многогранники и пластиковые яйца. Поставка этих уникальных игрушек ожидается в августе, и зрители зоопарка смогут наслаждаться забавными и зажигательными выступлениями "котика" в новом формате.

На видео, подготовленном заботливыми сотрудниками зоопарка, запечатлены самые радостные моменты с дня рождения Зевса. В этот особенный день, имениннику была вручена часть подарков. Несмотря на свои когтистые лапы и острые зубы, которые могут быстро износить игрушки, Зевс теперь обеспечен весельем и радостью на несколько месяцев вперед.

Ранее сообщалось, что день Рождения тигренка Зевса: веселый праздник в Ленинградском зоопарке 22 июля

Видео: Ленинградский зоопарк