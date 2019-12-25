День Рождения тигренка Зевса: веселый праздник в Ленинградском зоопарке 22 июля

Наступает особенный день в Ленинградском зоопарке – День Рождения тигренка Зевса! В зверинец приглашают жителей и гостей Северной столицы.

Празднование пройдет в субботу, 22 июля. Всех пришедших ждет увлекательная программа с тигренком. Об этом сообщили в социальных сетях "Ленинградского зоопарка".

План мероприятий

11:00-13:00 — Творческая мастерская по изготовлению подарочных открыток к Дню Рождения тигрёнка Зевса.

13:00 — Встреча с зоологами, работающими с Зевсом.

13:30 — Вручение подарков тигрёнку

15:00 — Праздничное угощение для Зевса

Все мероприятия пройдут рядом с вольером именинника, в уютной обстановке напротив павильона, где обитают африканские львы. Возможность внести любую сумму на новые мячи, канистры и другие игрушки для подрастающего хищника сохраняется до 22 июля включительно.

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Фото: Ленинградский зоопарк