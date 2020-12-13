В Ленинградском зоопарке обновили вольер для мартышек Апаче и Чучи

В Ленинградском зоопарке полностью обновили крытый вольер для очаровательной парочки бородатых мартышек – Апаче и Чучи.

Специалисты спроектировали многоуровневый комплекс из ивы, осины и тополя, предоставив животным комфортные укрытия и простор для игр. Об этом сообщили в социальных сетях зверинца.

Основной целью обновления было обеспечить мартышкам места для укрытия, как от посетителей, так и друг от друга. Однако вторая задача заключалась в стимулировании двигательной активности Апаче и Чучи. Обезьяны известны своими непоседливыми нравами и иногда могут страдать от недостатка движения, что может привести к лишнему весу

Кроме того, специалисты учли и интересы посетителей зоопарка. Вольер был организован таким образом, чтобы гости могли полностью насладиться наблюдением за питомцами во всей их красе.

Обновленный вольер стал прекрасным примером того, как забота о животных и комфорте посетителей могут идти рука об руку.

Ранее сообщалось, что Ленинградский зоопарк в честь Дня капибар показал капибаренка Капитошу

Видео: Ленинградский зоопарк