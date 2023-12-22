Хирурги провели операцию юному легкоатлету – мальчик вернется в спорт

Ярослав Корольков – профессиональный атлет, призёр чемпионата России по бегу с препятствиями. На уроке физкультуры он получил травму спины. Перед врачами стояла задача – не только устранить болевой синдром в позвоночнике, но и сделать так, чтобы спортсмен смог вернуться к тренировкам.

Врачи Петербургского НИИ Фтизиопульмонологии провели сложнейшую операцию на позвоночнике юному спортсмену. Восьмиклассник Ярослав Корольков – член сборной Петербурга по лёгкой атлетике, призер чемпионата России по бегу с препятствиями. Недавно во время игры в баскетбол он получил травму, из симптомов была боль в спине, поэтому думал – всего лишь ушиб.

Неудачно упал, на физкультуре играли. Оказалось, что это врождённое. В купе с тем, что я быстро расту, кости за мной не успевают, большие нагрузки на спину на тренировках и вот падение – всё так сложилось. Ярослав Корольков, пациент

Однако именно эта травма помогла выявить врожденную особенность – спондилолиз, то есть несращение дуги позвонка. Задача у врачей была не только прооперировать юношу, но и сделать так, чтобы Ярослав смог вернуться к тренировкам.

Когда мы оперировали этого пациента, задача в этом и заключалась: чтобы с одной стороны укрепить его позвонок, 5-й поясничный позвонок, с другой стороны, не ограничить подвижность поясничного отдела позвоночника. В этой ситуации мы выполнили операцию, которая была разработана хирургом Джелле, и зафиксировали дугу пятого поясничного позвонка к его телу. Денис Наумов, заместитель директора по травматологии и ортопедии, оперирующий хирург ФГБУ "СПб НИИФ" Минздрава России

Институт Фтизиопульмонологии специализируется на лечениях заболеваний опорно-двигательного аппарата и у детей, и у взрослых. Врачи берутся за самые сложные операции, например, которые выполняются в двух местах: на позвоночнике и органах грудной клетки.

В прошлом году мы впервые в мире провели эндовидеохирургическую коррекцию сколиотической деформации в грудном и поясничном отделе одномоментно. Таких операций в принципе не проводилось до этого момента. Была сколиотическая деформация, то есть искривление позвоночника, у подростка, девушки 16 лет. Через четыре небольших прокола мы установили ей специальную металлоконструкцию, гибкую металлоконструкцию, которая позволяет двигаться, и сделали это эндовидеохирургически. Денис Наумов, заместитель директора по травматологии и ортопедии, оперирующий хирург ФГБУ "СПб НИИФ" Минздрава России

Ежегодно в клинике выполняют более 2500 операций на позвоночнике, на большинство из них выделяются квоты. Сюда приезжают пациенты со всей России не только для проведения операции, но и для прохождения реабилитации. Сейчас Ярославу предстоит этап восстановления: занятия ЛФК, массажи, физиотерапия, чтобы уже осенью он принял участие в соревнованиях.

Видео, фото: Piter.TV, ФГБУ "СПб НИИФ" Минздрава России