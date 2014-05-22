От 20 до 50%: могут ли блогеры присваивать средства от сборов на нужды СВО?

В Рунете нарастает конфликт между блогерами, которые занимаются сбором средств на закупку техники для бойцов в зоне СВО. Дело дошло до того, что отдельные «патриоты» блокируют каналы других авторов на YouTube, срывая благотворительные марафоны, а вместе с ними и поставку техники на фронт. Дискуссия давно вышла за пределы здоровой: в частности, участники спора выходили на бой друг против друга на ринге и устраивали информационные кампании по травле оппонентов.

Канал Piter.TV попытался разобраться в истоках конфликта, в основе которого лежит дискуссия о необходимости ведения отчётности перед всеми участниками сборов.

Информационная война: начало

Настоящая война между блогерами патриотического сегмента разгорелась в Рунете в 2023 году. Поводом для конфликта стали не различия в политических взглядах или отношении к СВО, а деньги, собираемые под объявленные цели волонтёрской деятельности

Ещё в мае мы писали о конфликте между авторами каналов "Вставай страна!" и "Адская рулетка". Тогда в адрес стримера Андрея Пакулева, он же Игорь Пакуль ("Адская рулетка") впервые прозвучали претензии в системной непрозрачности сборов. Его оппонент Сергей "Вставай страна!" в частности, задавался вопросом, откуда у безработного блогера в короткий срок появился Porsche Cayenne и частный дом – их приобретение якобы совпало со временем проведения кампаний по сбору средств на нужды бойцов.

Речь шла о серии многомиллионных сборов, проходивших в эфире канала "Адская рулетка". Вся отчётность по ним заключалась в отдельных фото и видео закупленных товаров, из которых было сложно сделать выводы о реальных масштабах каждой конкретной закупки.

В кадре: дебаты между Андреем "Адская рулетка" (слева) и Сергеем "Вставай Страна!" (справа снизу)

В ответ на обвинения со стороны Сергея "Вставай страна!" представители "Адской рулетки" пригрозили судебным иском о клевете. Также в телеграм-канале Пакулева появились отдельные фото и видео с закупок, которые опять-таки не давали полной картины деятельности стримеров.

Показательно видео одного из стримов, в котором блогеры Пакуль, Северный Поток и Приёмный Покой в пьяном виде дают эмоциональный ответ своим критикам.

Не хотите - отправляйте сами, создавайте свои сборы, отправляйте сами парням на передовую. Созванивайтесь каждый день и узнавайте, как у них там. А потом уже пишите нам. Мне плевать, сколько вы отправляете денег... Не отправляйте свои донаты, не пишите говно, просто отпишитесь с наших каналов и идите на! <...> Вот говорят, Адская рулетка себе забирает... Я вам отвечаю - ни одну копейку налево не потратили! Из новогоднего эфира канала "Адская рулетка"

Вскоре их аудитория смогла убедиться в том, что слова "ни копейки налево" можно смело поставить под сомнение.

Отчётность: за и против

Вскоре события переросли в масштабную дискуссию о целесообразности ведения отчётности по сборам в блогосфере на нужды СВО. Если кратко, то канал "Вставай страна" отстаивал необходимость полной прозрачности перед подписчиками через систему публикации чеков по логике "Приход/Расход".

Единомышленники Сергея приводили примеры блогеров, которые ведут раздельные сборы донатов на нужды фронта и на личные нужды, не смешивая собственный достаток с финансированием бойцов. Такой подход был назван этически верным.

Однако "Адская рулетка" и внушительное число сторонников канала открыто высмеивали данную позицию. На сторону Пакуля встала целая коалиция звёзд патриотического сегмента Рунета: блогеры Мышык, Северный Поток, Сила в Правде, Хаски, Свободный Красный и другие. Де факто против позиции Сергей "Вставай страна" выступил и Дмитрий "Гоблин" Пучков, резко осадивший "правдоискателей" в одном из своих эфиров. Дошло до того, что сторонники "Адской рулетки" прямо называли оправданным присвоение части "фронтовых пожертвований" блогерами, объясняя это компенсацией за их труд и вклад в общее дело.

Такое единодушие сторонников "Адской рулетки" не осталось незамеченным. Среди оценочных мнений пользователей, звучали и негативные оценки:

"Все блогеры решили встать на защиту своих кормушек! Нахлебники наживающиеся на СВО. Я думаю стоит обратить внимание налоговых органов на вашу деятельность. И то что вы как звери ополчились, против человека, который не побоялся сказать о прозрачности этих самых сборов, доказывает, что рыльце в пушку", - написал один из комментаторов.

Одним из главных результатов летнего "контрнаступления" Пакуля и его сторонников неожиданно стало признание в том, что блогеры действительно не считают зазорным взымать подобие сбора с донатов. В отдельных обсуждениях от "Адской рулетки" звучала цифра в 20%, у других блогеров этот показатель достигал 50% от пожертвованных средств. Что уже противоречит цитате из новогоднего видео про "ни одну копейку налево".

Брат на брата онлайн

Казалось бы: факт присвоения части пожертвований получил подтверждение. Появилась реальная тема для обсуждения в профессиональной среде. Оставалось дать этому явлению правовую оценку, привлечь к обсуждению экспертов от мира краудфандинга и видных общественников из числа сторонников СВО. Так можно было бы договориться о единых стандартах ведения сборов в интересах ВС РФ. Однако в этот момент стороны конфликта выбрали путь кринжа.

Например, осенью состоялся показательный бой по правилам бокса между Пакулемиз "Адской рулетки" и Сергеем из "Вставай страна!". Онлайн-драка позиционировалась как выяснение правоты на кулаках: кто победит, тот и прав.

При этом блогеры обещали пожертвовать все собранные от зрителей стрима средства на нужды фронта. Бой продлился всего несколько минут, собрать удалось сущие копейки. Схватка закончилась победой Сергея "Вставай страна", а поведение "Адской рулетки" на ринге в комментариях аудитория оценила крайне негативно. По их мнению, Пакуль фактически сорвал поединок, а вместе с ним и процесс сбора донатов.

Показателен разбор боя от популярного блогера Добрыни: и с технической точки зрения, и с точки зрения траковки действий каждого блогера.

Дальше – хуже. Канал "Вставай страна!" на YouTubе столкнулся с серией блокировок. По заверениям автора проекта, они были вызваны жалобами со стороны блогеров "Адская рулетка" и "Северный поток". Тем самым "блогеры-патриоты" сорвали ряд благотворительных сборов со стороны Сергея.

В результате стримеры "Адской рулетки" получили критику уже со стороны бойцов из зоны СВО. В частности, на YouTube появился видеоролик "Обращение к Адская рулетка" от людей в военной форме.

"Хотелось бы выразить негодование некоторым личностям, которые собирают с людей средства на помощь военнослужащим, а сами, неся патриотическую повестку, не помогают, как могли бы это делать. Канал "Адская рулетка" уже признал, что присваивает себе собранные средства. Мы призываем ребят к ответственности", - видео заканчивается выстрелом из артиллерийского орудия.

Мнение сторон

Канал Piter.TV обратился за комментариями к авторам каналов "Вставай страна!", "Адская рулетка" и "Северный поток". Ответ мы получили только от первого медиапроекта.

В чём суть ваших претензий к группе блогеров, собирающих донаты? Я сам блогер и волонтер и прекрасно понимаю всю эту "кухню" изнутри. Люди переводят деньги на целевые сборы нашим военнослужащим участвующим СВО. Если нет элементарный отчетности - сколько собрали, на что потратили и как передали, то это открывает возможность людям с низкой социальной ответственность наживаться на трагедии нашего народа. Увы, многие блогеры-волонтеры высказались резко против отчетности по целевым сборам. Для отдельных личностей это стал способ заработка. Самые настоящие кровавые деньги. Отчетность необходима, что бы не могло быть ни каких подозрений к публичному лицу проводившего сбор. Это огромная ответственность перед каждым кто внес свой вклад. Что стало причиной блокировки канала на YouTube? В блокировке моего канала приняли участие одни из самых популярных Российских блогеров в чат рулетке. Это Северный поток 3, Адская рулетка и Мышык. Этим людям не понравилось, что я поднимаю такие острые вопросы которые напрямую касается их заработка. Их задача лишить меня медиа ресурса и таким образом заставить замолчать. На своем канале я проводил только благотворительные стримы в поддержку участникам СВО. За год удалось собрать и передать нашим военнослужащим необходимых товаров на 23 млн рублей.На моем заблокированном канале "Вставай страна" было около 76.000 подписчиков, а на резервном сейчас 24.000. Как правило чем больше людей смотрят, тем больше сборы. Поэтому удар по моей волонтёрской деятельности нанесен серьезный. Наши военнослужащие меньше получат Дронов, тепловизоров, внедорожников и других необходимых вещей которые могут спасти и их жизнь. Как должно измениться российское законодательство, чтобы работа неравнодушных блогеров была прозрачной, но при этом не натыкалась на бюрократические препоны? Самое главное создать юридический прецедент. Привлечь к ответственности. У нас есть 159 статья уголовного кодекса - мошенничество. Она говорит, что мошенничество - это хищение чужого имущества путем обмана или злоупотреблением доверия. Давайте представим, что некий блогер собрал миллион рублей на приобретение дрона нашим военным и эти деньги присвоил себе. Что это как не мошенничество? Ваш совет аудитории, настроенной жертвовать деньги на СВО? На самом деле отделить волонтерскую деятельность очень просто. Она не может приносить ни какого дохода. Если человек занимается этим для личного обогащения, то это уже предпринимательство и значит надо платить налоги. Помогать другим надо. И важно помогать через проверенные каналы / публичных людей у которых есть та самая отчетность иначе есть риск, что Ваши деньги уйдут на улучшение благосостояния человека без морально-нравственных принципов.

Piter.TV готов опубликовать ответ блогеров-оппонентов в любое время при получении ответа на электронную почту news@piter.tv

Позиция экспертов

Отметим, что сборы средств на нужды военных уже неоднократно критиковали за отсутствие прозрачности. В том числе – в рядах ОНФ и Общественной палаты Российской Федерации.

Например, в Челябинской области по результатам круглого стола представители местной Общественной палаты назвали ненадёжным любой сбор пожертвований на частные карты и предложили россиянам сотрудничать только с юридически оформленными НКО.

"Пожертвования на личные карты – не корректны, особенно с учетом действующего законодательства. Мы посвящаем этим вопросам много времени, и определенные успехи есть: некоммерческие организации публикуют персональные финансовые отчеты, доносят информацию до благотворителей", – рассказала председатель ОП Республики Карелия Любовь Кулакова.

Впрочем, есть риски, что такой подход снизит долю "низовой благотворительности", инициированной частными лицами. Хотя опыт аналогичных сборов в других сферах (помощь больным, сиротам, животным) давно выработал компромиссные механизмы благотворительных марафонов. Среди успешно применяемых форматов – сбор средств не на личные карты, а на отдельные банковские реквизиты, которые под силу создать частному лицу.

Очевидно, что данная сфера нуждается в повышении прозрачности и элементах государственного регулирования, которые не загубили бы на корню саму идею "народного краудфандинга". Обидно, что на данный момент конструктивное обсуждение этой темы даже не начиналось: по факту блогеры выясняют личные отношения и пикируются в терминологии, далёкой от делового стиля.

Фото: Kandinsky 3.0, Адская рулетка, Вставай Страна!