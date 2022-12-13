Волонтёры обсуждают необходимость прозрачной отчётности при сборе средств в поддержку военнослужащих

Отдельные блогеры и волонтёры собирают средства на личные карты и потенциально могут расходовать их на личное обогащение.

В патриотическом сегменте Рунета разгораются споры о необходимости ведения прозрачной отчётности при организации добровольных сборов в поддержку военнослужащих, участвующих в СВО. Имеются в виду случаи, когда финансовые марафоны и краудфандинг-акции проводят не официальные НКО, а популярные блогеры, волонтёры и журналисты общественно-политических изданий.

Поводом для дискуссии стал видеоролик популярного блогера "Вставай страна" на видеохостинге YouTube, за сутки собравший около 30 тысяч просмотров и более 2 тысяч лайков. В нём автор канала упрекает коллег в непрозрачности сборов в поддержку СВО и намекает на возможное существование мошеннических схем с целью самообогащения. Он также предлагает ввести для таких случаев обязательный формат отчётности перед своими подписчиками и участниками сборов.

В качестве примера канал "Вставай страна" анализирует серию донат-марафонов от стримера "Игорь-Адская Рулетка". Сам стример уверяет аудиторию, что "расходует все средства на поддержку наших ребят и ни копейки не забрал себе". Однако детальное ознакомление с блогом "Игоря-Адская рулетка" позволяет усомниться в этих тезисах.

В частности, за прошлое лето блогер провёл серию сборов на 120 тысяч, 320 тысяч, 1 миллион и 2 миллиона рублей. При этом опубликованная отчётность в виде фотографий закупленных генераторов и транспортных средств якобы не покрывает этой суммы. Особенно привлекла внимание аудитории закупка внедорожника, цена которого, судя по информации из открытых источников, была серьёзно завышена.

В то же время, за последний год сам "Игорь Адская рулетка", по заявлениям оппонентов, успел приобрести в собственность частный дом и автомобиль Porsche Cayenne, являясь при этом безработным.

– Уходя из квартиры, мы закрываем дверь на ключ, даже если доверяем соседям. Почему в волонтерской деятельности всё должно строиться на доверии, - резюмировал автор "Вставай страна".

Он также попросил обратить внимание правоохранительных органов.

Отметим, что это не первый подобный случай в блогосфере. Ранее в Ростовской области волонтеры поссорились с местным депутатом из-за непрозрачной отчётности по сборам в честь участников СВО. А организация "Общероссийский народный фронт" заявила об активизации мошенников, которые ведут сборы с фейковых аккаунтов, забирая средства целиком и полностью для личного обогащения.

"Всегда нужно отслеживать движение финансов. Просить отчетность, причем смотреть не только расходы, но и приходы. Волонтеры должны показывать, кто сколько денег перевел на указанный счет сбора. Все действия должны быть прозрачными. Обязательно должен быть фото- и видеоотчет о доставке товара – где он, какой объем доехал, какие вещи. Причем фиксация должна вестись не просто при доставке где-то на склад, но и непосредственно до участников спецоперации", - уточнили в ОНФ.

В качестве решений экспертное сообщество видит формирование всероссийского реестра волонтёров, работу с зарегистрированными НКО и работу только с теми блогерами, которые публикуют прозрачную отчетность. Проблемным аспектом является и тот факт, что в России не существует кодекса волонтёра - документа, который регулировал бы правовые моменты подобных сборов, а также цели и задачи, на которые организатор сбора может расходовать средства (в том числе - собственные командировки, транспортные расходы, проживание на удаленных территориях и проч). Создание подобного кодекса также могло бы сдвинуть с мертвой точки ситуацию в отрасли, которая по определению сложно поддаётся регулированию.

Фото: снимки экрана "Вставай страна"