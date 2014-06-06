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Территорию вокруг Василеостровской конки хотят благоустроить
Сегодня, 15:10
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Территорию вокруг Василеостровской конки хотят благоустроить

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Для этого необходимо собрать определенную сумму.

Инициативная группа "Konka-cafe", которое находится прямо напротив станции метро "Василеостровская", хочет благоустроить пешеходный Андреевский бульвар. Двухэтажное кафе открылось в этом году в памятнике конному трамваю.

Команда проекта считает, что территория вокруг конки деградировала за то время, пока памятник был бесхозным. 

С ноября 2021 по апрель 2022 гг. новому собственнику арт-объекта удалось привлечь спонсорские деньги и полностью отреставрировать народный памятник. Теперь стоит задача найти средства, чтобы произвести интеграцию арт-объекта в городскую среду и оживить территорию возле ст. м. Василеостровская.

Работники кафе хотят собрать 508 тысяч рублей, которые пойдут на подведение водопровода и создание облагороженной городской среды вокруг лошадей. Сбор средств планируют завершить 29 сентября 2022 года —  День петербургского трамвая. 

Помочь благоустроить территорию можно здесь. Меценатам обещают призы в виде экскурсии, VIP-билета на живой джаз на крыше, кофе, романтического свидания. 

Напомним, что конка появилась на Андреевском бульваре в 2004 году. Это модель-копия вагона трамвая на конной тяге образца 1872–1878 годов. Реставрацию проводила Мастерская Владимира Тарана. 

Фото: ВКонтакте / Konka-Cafe

Теги: благоустройство, конка, краудфандинг
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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