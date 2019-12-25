Радио "Эрмитаж" могут признать банкротом и закрыть радиостанцию после 21 года работы

В ближайшие 80 дней необходимо собрать 15 млн рублей.

Одна из самых культурных радиостанций — Радио "Эрмитаж" — может закрыться после 21 года работы. Кредиторы предъявили иск на сумму в 15 млн рублей, у руководства компании нет таких средств. Радиостанция начала сбор средств на краудфандинговой платформе.

В эфире "Эрмитажа" звучит джазовая музыка и классика блюза, а также выходят программы, посвященные музыке и искусству. У радиостанции были совместные проекты с Государственным музеем "Эрмитаж", институтом "Про Арте", Государственным Мариинским театром, Александринским театром и другими культурными учреждениями. Ежедневно 90,1 FM включают в среднем 238 тыс. человек.

В апреле 2021-го года в адрес ЗАО "Радиокомпания "Культура" поступил иск о банкротстве. Его подало Агентство по страхованию вкладов. Сумма требований составила более 15 млн рублей. В тяжелый пандемийный 2020-й год радиостанция понесла убытки, поэтому самостоятельно погасить задолженности не представляется возможным. Если суд объявит компанию банкротом, радиостанцию придется закрыть.

Мы уже обратились с просьбой о поддержке к властям города – губернатору, Комитету по культуре и Комитету по СМИ. Но время работает против нас, и прямо сейчас нам некого призвать на помощь, кроме наших слушателей. Кроме того, хочется обратиться и к представителям бизнеса: наш эфир по-прежнему открыт для вашей рекламы, и размещая её сейчас, вы тоже даёте нам шанс пережить непростое время. Татьяна Бажанова, генеральный директор радио "Эрмитаж".

Поддержать радиостанцию можно здесь. На данный момент удалось собрать 1,2 млн рублей. Сбор средств завершится через 81 день.

Фото: VK / Радио Эрмитаж 90,1 FM / Официальная группа / Екатерина Волынская