В 2023 году в Петербурге стало на 11 тыс. больше малых и средних предприятий

Созданы условия, при которых предприниматели на любом этапе могут получить финансовую, имущественную и образовательную поддержку от города.

За 2023 год в Петербурге на 11 тыс. увеличилось количество малых и средних предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 27 апреля.

Отмечается, что городская госпрограмма "Развитие предпринимательства и потребительского рынка в Санкт-Петербурге" реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". В прошлом году на нее выделили 3,5 млрд рублей. Эти деньги были направлены на проекты для самозанятых, начинающих предпринимателей, экспортеров и развитие Городского Акселератора.

Принятые меры поддержки предпринимательства привели к росту числа малых и средних предприятий: за прошлый год их стало на 11 тыс. больше. В 2023 году в городе было 368 тыс. таких организаций. В сфере малого и среднего бизнеса в 2023 году числилось почти 1,8 млн человек – на 46,5 тыс. больше, чем в 2022-м. Петербург вошел в тройку лидеров по числу самозанятых в России. На сегодняшний день более 650 тыс. жителей платят налог на профессиональный доход. Губернатор Петербурга

В Петербурге созданы условия, при которых предприниматели на любом этапе могут получить финансовую, имущественную и образовательную поддержку от города.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)