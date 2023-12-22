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Петербург подключат к новому налоговому режиму в 2025 году
Сегодня, 8:35
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Петербург подключат к новому налоговому режиму в 2025 году

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Новая система будет доступна для представителей малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей с годовым оборотом до 60 млн рублей и числом сотрудников до пяти человек.

Депутаты петербургского ЗакСа одобрили во II чтении проект федеральной инициативы о включении города в эксперимент по внедрению автоматизированной упрощенной системы налогообложения. Новая система будет доступна для представителей малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей с годовым оборотом до 60 млн рублей и числом сотрудников до пяти человек.

Как пояснила руководитель центра реализации проектов Юлия Тумаков, это даст возможность предпринимателям экономить на бухгалтерии и избавит от рутины по заполнению налоговой декларации. В новой системе все доходы и расходы будут автоматически учитываться, данные будут поступать из онлайн-кассы и расчетного счета налогоплательщика.

Центр "Мой бизнес" предоставляет поддержку предпринимателям, знакомит их с различными системами налогообложения на территории региона и помогает выбрать наиболее подходящую.

Ранее мы сообщили о том, что депутаты ЗакСа поддержали в первом чтении законопроект о подарках для новорожденных.

Фото: Piter.TV

Теги: новый налоговый режим, санкт-петербург
Категории: Лента новостей,

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