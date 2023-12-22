Петербург подключат к новому налоговому режиму в 2025 году

Новая система будет доступна для представителей малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей с годовым оборотом до 60 млн рублей и числом сотрудников до пяти человек.

Депутаты петербургского ЗакСа одобрили во II чтении проект федеральной инициативы о включении города в эксперимент по внедрению автоматизированной упрощенной системы налогообложения. Новая система будет доступна для представителей малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей с годовым оборотом до 60 млн рублей и числом сотрудников до пяти человек.



Как пояснила руководитель центра реализации проектов Юлия Тумаков, это даст возможность предпринимателям экономить на бухгалтерии и избавит от рутины по заполнению налоговой декларации. В новой системе все доходы и расходы будут автоматически учитываться, данные будут поступать из онлайн-кассы и расчетного счета налогоплательщика.



Центр "Мой бизнес" предоставляет поддержку предпринимателям, знакомит их с различными системами налогообложения на территории региона и помогает выбрать наиболее подходящую.

Ранее мы сообщили о том, что депутаты ЗакСа поддержали в первом чтении законопроект о подарках для новорожденных.

Фото: Piter.TV