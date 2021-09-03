В Петербурге могут внедрить упрощенный налоговый режим для малого бизнеса

Налоговый режим будет распространяться для компаний и ИП с штатом не более 5 человек и чей годовой доход не превышает 60 млн рублей.

В Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2027 года проводится новый налоговый эксперимент – АУСН. Владельцам малого бизнеса упростят систему налогообложения, упрощая и даже отменяя налоговую отчетность и отчетность в государственные внебюджетные фонды. Об этом пишет в своем телеграм-канале депутат ЗакСа Денис Четырбок.

С предпринимателей также снимут обязанность уплаты страховых взносов, а налоги рассчитываются автоматом. Под эксперимент могу попасть петербургские бизнесмены. С предпринимателей снимут обязанность ведения книги учета доходов и расходов, а еще ждут сильные послабления по части проверок.

Налоговый режим будет распространяться для компаний и ИП с штатом не более 5 человек и чей годовой доход не превышает 60 млн рублей.

Ранее в петербургских военторгах случился ажиотаж после объявления мобилизации. Резервисты раскупают термобельё, рюкзаки и бронежитеты. Также обмундированием интересуются те, кому ещё не пришла повестка.

Фото: Piter.tv

