Для ювелирных компаний Петербурга хотят сохранить специальные налоговые режимы

В Петербурге могут ликвидировать 805 ювелирных фильм, использующих УСН и ПСН по состоянию на 2021 год.

Во вторник, 13 декабря, депутаты петербургского ЗакСа подготовили законопроект о сохранении специальных налоговых режимов для ювелирных организаций. С этой инциативой выступили парламентарии Наталия Астахова и Денис Четырбок.

С 1 января вступят в силу изменения в Налоговый кодекс РФ. Так, производители и продавцы ювелирных изделий не смогут работать на патентной (ПСН) и упрощённой системе налогообложения (УСН). Из-за этого большинство крафтовых мастерских может закрыться. В Петербурге могут ликвидировать 805 ювелирных фильм, использующих УСН и ПСН по состоянию на 2021 год. По словам парламентариев, нововведение приведет к потерям для городского бюджета.

Фото: Piter.tv

